Berlin (ots) - Die deutsche Wirtschaft sieht in dem Rekordanstiegchinesischer Firmenübernahmen in Deutschland keine Bedrohung. DasInteresse Chinas an erfolgreichen deutschen Firmen sei "legitim undzu respektieren", sagte der Außenwirtschaftschef des DeutschenIndustrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, demTagesspiegel (Mittwochausgabe). Die Unternehmensberatung EY hatte amDienstag neue Zahlen veröffentlicht, nach der Chinesen in diesem Jahrbereits 11,6 Milliarden Euro für Firmenkäufe in Deutschlandausgegeben haben, gut 20 Mal so viel wie im Jahr zuvor. Auch der DIHKstellt nach eigenen Angaben "einen deutlichen Zunahmetrend" fest.Nach Einschätzung des Verbands kaufen sich chinesische Firmen imRegelfall in Branchen ein, in denen sie selber tätig sind, um inhöherpreisige Produktsegmente aufzusteigen.Treier warnte aber voreiner Verschärfung der politischen Kontrolle chinesischerÜbernahmewünsche, wie sie im Bundeswirtschaftsministerium geplantwird. Das Außenwirtschaftsgesetz biete bereits jetzt Regelungen fürFirmenübernahmen, die sowohl öffentliche als auchSicherheitsinteressen berücksichtigen. "Eine Aktualisierung desGesetzes, insbesondere wenn sie sich nur gegen einzelne Länderrichtet, wäre sehr kritisch. Deutschlands Position, sich weltweit füroffene Märkte und wirtschaftliche Gleichbehandlung einzusetzen, wäresogar geschwächt", sagte Treier.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell