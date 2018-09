Der Tagesspiegel: DGB-Studie: Armutsrisiko von Alleinerziehenden nimmt nicht ab

Berlin (ots) - Alleinerziehende sind zwar seltener arbeitslos,aber ihr Armutsrisiko ist gleichbleibend hoch. Den Betroffenengelingt es nicht so oft wie Paaren, das Familieneinkommen allein mitihrem Job zu erwirtschaften. Dies dürfte eine wesentliche Ursachedafür sein, dass im vergangenen Jahr 43 Prozent allerAlleinerziehenden armutsgefährdet waren. Die Quote liegt um einVielfaches höher als die allgemeine Quote (16 Prozent) - und hat sichim Laufe der Jahre nicht verändert. Das geht aus einer Auswertung desDeutschen Gewerkschaftsbundes hervor (DGB), über die der"Tagesspiegel" (Montagsausgabe) berichtet.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell