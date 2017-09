Der Tagesspiegel: DGB-Chef Hoffmann warnt vor Folgen von Rassismus für Wirtschaftsstandort

Berlin (ots) - In der Debatte um rassistische Äußerungen führenderAfD-Politiker hat DGB-Chef Reiner Hoffmann die Intervention vonBundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt. "Rassismus und Worteaus den unseligsten Zeiten deutscher Geschichte destabilisieren dieGesellschaft und gefährden den Erfolg des WirtschaftsstandortsDeutschland", sagte Hoffmann dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel" (Sonnabendausgabe).http://www.tagesspiegel.de/politik/nach-steinmeier-intervention-auch-dgb-chef-warnt-vor-rassismus/20274656.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell