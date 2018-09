Der Tagesspiegel: DEG-Geschäftsführerin: Deutsche Firmen sollten sich mehr in Afrika engagieren

Berlin (ots) - Deutsche Unternehmen investieren nach Ansicht derDeutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG noch immerzu zögerlich in Afrika. "Wir können deutsche Unternehmen nurbegleiten, wenn sie die Entscheidung treffen, in einemEntwicklungsland zu investieren", sagte Christiane Laibach, seit JuliSprecherin der Geschäftsführung bei der hundertprozentigenKfw-Tochter, dem Tagesspiegel (Montagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell