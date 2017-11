Der Tagesspiegel: Creditreform: Teilzeit und Jobsharing treiben Mittelschicht in Überschuldung

Berlin (ots) - Die Überschuldung von fast sieben MillionenMenschen trotz der guten Konjunktur in Deutschland ist nachEinschätzung des Präsidenten der Auskunftei Creditreform, ChristianWolfram, ein "strukturelles Problem". "Überschuldung ist keinPhänomen ausschließlich gering Verdienender in prekären Lebenslagen",schreibt Wolfram in einem Beitrag für den Tagesspiegel(Donnerstagausgabe). "Zwei Drittel der Überschuldeten gehören derMittelschicht an."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell