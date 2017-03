Der Tagesspiegel: Civey-Umfragen für den Tagesspiegel: Deutliche Mehrheit will Einreiseverbot für türkische Politiker

Berlin (ots) - Berlin - Eine große Mehrheit der Deutschenbefürwortet laut einer Umfrage des Online-MeinungsforschungsinstitutsCivey Einreiseverbote für türkische Politiker, die in DeutschlandWerbung für das umstrittene Präsidialsystem von Recip Tayyip Erdoganmachen wollen. Bei der Civey-Erhebung im Auftrag des "Tagesspiegel"sprechen sich 42,8 Prozent der Befragten dafür aus, dass dieBundesregierung "sofort" ein Einreiseverbot für türkische Politikerverhängt. 36,3 Prozent wollen ein solches Verbot erst für den Fallweiterer Provokationen seitens der türkischen Regierung. Lediglich17,6 Prozent lehnen ein Einreiseverbot ab; 3,3 Prozent haben keineeindeutige Meinung zu der Frage. An der Online-Umfrage beteiligtensich 5003 Bürger in der Zeit vom 15. bis 19. März. Eineüberwältigende Mehrheit der Deutschen sieht die Türkei auf dem Weg ineine Diktatur. Laut einer weiteren Civey-Umfrage für den"Tagesspiegel" sagen fast drei Viertel der Befragten (74,7 Prozent)bei der entsprechenden Frage, dies stimme "auf jeden Fall". Eindeutigist die Meinung auch bei der Frage, ob die Europäische Union dieBeitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen sollte. Dies bejahenbei einer dritten Civey-Umfrage 70,5 Prozent der Befragten, nur 6Prozent sagen "Nein".Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/civey-umfrage-fuer-den-tagesspiegel-deutliche-mehrheit-will-einreiseverbot-fuer-tuerkische-politiker/19546874.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell