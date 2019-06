Der Tagesspiegel: Christian Lindner: Deutschland bei Gründungen nur Mittelmaß

Berlin (ots) - Die FDP kritisiert, dass die Zahl derUnternehmensgründungen in Deutschland zurückgeht. Deutschland seiinternationalen Vergleich "maximal Mittelmaß", bedauert ChristianLinder, FDP-Parteichef und Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestagin einem Gastbeitrag im "Tagesspiegel Background Digitalisierung &KI" (Mittwochsausgabe): "Für Deutschland ist das eine schlechteNachricht. Denn Gründer sind Innovationstreiber, sie bereichernGesellschaft und Wirtschaft mit neuen Ideen, Produkten undGeschäftsmodellen." Die FDP-Fraktion bringe deshalb noch diese Wochemehrere Initiativen in den Bundestag ein, um Deutschland "zurGründerrepublik zu machen." Zu den Initiativen gehört etwa, dass"Gründen in 24 Stunden" ermöglicht werden solle. Bisher müsstenGründer schon vor dem Start "von Amt zu Amt rennen". In Estlandhingegen könne in nur 18 Minuten mit ein paar Mausklicks auf einemOnline-Portal gegründet werden. "Einen solchen ,One-Stop-Shop'brauchen wir auch in Deutschland", forderte Lindner.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/auf-dem-weg-zur-gruenderrepublik-scheitern-darf-kein-makel-sein/24493340.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell