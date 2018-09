Der Tagesspiegel: C&A will jetzt auch Spielzeug, Schnuller und Bettwäsche verkaufen

Berlin (ots) - Der Textilhändler C&A will in seinen deutschenGeschäften künftig mehr als nur Mode verkaufen. "Wir wollen dasSortiment um Spielzeug, Wohnaccessoires und dekorative Kosmetikerweitern", sagte Deutschlandchef Mohamed Bouyaala dem Tagesspiegel(Donnerstagausgabe).In Köln testet die Handelskette derzeit eine Kooperation mit demBobbycar-Hersteller Simba Dickie. "Wenn das funktioniert, weiten wirdas Angebot auf weitere Läden aus", kündigte Bouyaala an. AuchSchnuller, Babyzubehör, Haushaltswaren, Bettwäsche oder Kerzen kannsich der Manager im Sortiment vorstellen. Zudem sucht C&A imTextilgeschäft nach einem Partner, der das Sortiment von Eigenmarkenum Markenartikel ergänzt.www.tagesspiegel.de/wirtschaft/cunda/23086600.html?version=1&id=23086600Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell