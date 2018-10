Der Tagesspiegel: CSU-Vize Weber fordert Kurskorrektur seiner Partei nach der Bayernwahl

Berlin (ots) - Berlin - Der stellvertretende CSU-Chef undVorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hatseine Partei nach der Bayernwahl zu einer Kurskorrektur aufgefordert."Die CSU darf keine Ein-Themen-Partei sein" sagte Weber dem Berliner"Tagesspiegel" (Samstagausgabe). "Wir brauchen Gesichter fürsSoziale, fürs Kirchliche, für Umwelt - Politiker, die für dieseGrundüberzeugungen stehen." Es werde "eine große Aufgabe" für die CSUsein, diese Breite wieder sichtbar werden zu lassen. Nötig sei zudemeine andere Art der Kommunikation. "Was wir besser machen müssen, istunser Umgang mit gesellschaftlichen Gruppen und manchmal der Stil."Zur Aufarbeitung der Wahldebakels in Bayern versprach Weber einebreite Debatte "auf allen Ebenen der Partei". Entscheidend sei dieSelbstvergewisserung, sagte der CSU-Vize. "Die CSU ist eine Parteider Mitte, dort ist unser Platz. Christlich, sozial, liberal,konservativ: Das muss in unserer Alltagspolitik deutlich werden."https://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-eu-politiker-weber-risiko-in-der-euro-zone/23208698.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell