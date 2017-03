Berlin (ots) - Im Streit um Einreise- und Redegenehmigungen vontürkischen Politikern in Deutschland fordert die CSU ein Ende desDoppelpasses. "Wir brauchen die Rückkehr zum bewährtenOptionsmodell", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer dem"Tagesspiegel" (Montagausgabe). Wer als Kind ausländischer Eltern diedeutsche Staatsbürgerschaft annehmen wolle, sagte Scheuer, "sollteklar zeigen, dass er sich zu unseren Werten und Prinzipien bekennt".Wer dazu bereit sei, brauche auch keine weitere Staatsbürgerschaft.Der deutsche Pass sei "kein Ramschartikel, den man mal neben derStaatsbürgerschaft des Herkunftslandes noch mitnimmt", sagte Scheuer.Für die CSU sei klar: Erst komme die Integration, dann der Pass. Wersich stattdessen in der Innenpolitik seines Herkunftslandesengagieren wolle, könne "dies dort tun, aber nicht in Deutschland".Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell