Der Tagesspiegel: CDU-Vize Bouffier: Schulz betreibt mit falschen Fakten Stimmungsmache

Berlin (ots) - Der stellvertretende CDU-Vorsitzende VolkerBouffier wirft dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz unredlicheMethoden im Wahlkampf vor. "Schulz' Behauptungen sind nahezu allefalsch", sagte der hessische Ministerpräsident dem "Tagesspiegel amSonntag". Der SPD-Bewerber beklage eine angebliche Zunahme prekärerArbeitsverhältnisse, rede von einer wachsenden Kluft zwischen Arm undReich und stelle Jugendarbeitslosigkeit als großes Problem hin,obwohl in allen drei Fällen das Gegenteil der Fall sei. Wenn dieUnion dann darauf hinweise, "werden wir als unanständige Menschenhingestellt, die den Hoffnungsträger angreifen und die Stimmungstören", kritisierte Bouffier. "Aber wer so unbekümmert mit denFakten umgeht wie Herr Schulz, der darf sich nicht beschweren, wennman ihn dann auch deutlich angeht."Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/volker-bouffier-im-interview-schulz-betreibt-mit-falschen-fakten-stimmungsmache/19410280.htm