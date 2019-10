Berlin (ots) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatdie tödlichen Schüsse von Halle scharf verurteilt und den Angehörigenihr Mitgefühl ausgesprochen. "Sollten sich die bisherigenInformationen bestätigen, dann galt der Angriff der jüdischenSynagoge", sagte Kramp-Karrenbauer dem "Tagesspiegel"(Donnerstagausgabe). "Ein solcher Angriff am höchsten jüdischenFeiertag ist ein Alarmzeichen, das niemanden in Deutschland unberührtlassen kann." Die Tat von Halle und alles was bisher bekannt sei,mache sie traurig und wütend. "Traurig und wütend, weil zwei Menschensinnlos getötet worden sind und ihnen und ihren Familien gilt unsertiefes Mitgefühl." Bevor über politische Maßnahmen gesprochen werdenkönne, müssten die Tat und die Hintergründe zu möglichenHintermännern aufgeklärt werden.https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/zwei-tote-nach-angriff-in-halle-saale-taeter-legten-sprengsaetze-vor-synagoge-ab/25099200.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell