Der Tagesspiegel: CDU-Chefin fordert besseren Synagogen-Schutz in Deutschland

Berlin (ots) - Nach dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge inHalle (Saale) und der Tötung von zwei Menschen durch einenrechtsradikalen Täter fordert die CDU-Vorsitzende AnnegretKramp-Karrenbauer einen besseren und flächendeckenden Schutz vonSynagogen in Deutschland. "Jüdische Einrichtungen müssen inDeutschland absoluten Schutz genießen", sagte Kramp-Karrenbauer ineinem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Deshalbmüsse geklärt werden, "warum die Synagoge in Halle an diesem hohenjüdischen Feiertag diesen Schutz nicht hatte." Ihr gehe es aber nochum einen anderen Punkt: "Solange jüdische Einrichtungen inDeutschland überhaupt auf diese Weise gesichert werden müssen, solange haben wir ein echtes Problem."Rechtextremistische, antisemitische und auch islamistischeNetzwerke müssten zerschlagen werden, "denn hier wird diemenschenverachtende Saat gelegt, die diesen Schutz überhaupt erstnötig macht". Hier werde das Land und seine freiheitlicheGrundordnung von innen angegriffen. "Deshalb gilt es diese zuverteidigen." Dazu müssten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienstedie richtigen Instrumente in die Hand bekommen "wie zum Beispiellängere DNA-Speicherfristen, damit Spuren zur Aufklärung schwererStraftaten nicht verloren gehen", forderte Kramp-Karrenbauer. "Derrechtsextremistische, antisemitische Terroranschlag von Halleerfordert die volle Härte des Rechtsstaates."https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-anschlag-in-halle-cdu-chefin-fordert-besseren-synagogen-schutz-in-deutschland/25104698.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell