Der Tagesspiegel: Bundeswehr will mit neuer Software Krisen früher erkennen

Berlin (ots) - Das Bundesverteidigungsministerium will mitTechnologie die Ausstattungsprobleme der Bundeswehr in den Griffbekommen und Krisen früher erkennen. Im Zuge der Digitaloffensiveschafft die Bundeswehr daher nun Big-Data-Software an, berichtet der"Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe). "Im Rahmen von Pilotprojektenwerden zur Zeit IBM Watson und SAP Analytics getestet", erklärte dasVerteidigungsministerium auf Tagesspiegel-Anfrage.Die SAP-Software soll helfen, die Materialprobleme besser in denGriff zu bekommen. Mit der Software wird die vorausschauende Wartung(predictive maintenance) getestet. Watson, die Künstliche Intelligenzvon IBM, wird für die Krisenfrüherkennung eingesetzt. Die Softwarefindet Muster in großen Datenmengen, damit sollen Anzeichen erkanntwerden, aus denen sich innerhalb der nächsten sechs bis 18 Monateeine Krise wie der Ukraine-Konflikt oder der Arabische Frühlingentwickeln könnte. "Wir haben unglaublich viel Wissen, das wir bishernicht handhaben konnten", sagte ein Ministeriumssprecher. Auch dieBig-Data-Software "Gotham" des umstrittenen US-Start-ups Palantir warin der Auswahl, kam aber nicht zum Zug.