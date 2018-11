Berlin (ots) - In der Diskussion über die Schaffung einergemeinsamen europäischen Armee hat sich der Generalinspekteur derBundeswehr, Eberhard Zorn, für eine engere sicherheits- undverteidigungspolitische Zusammenarbeit in der EU ausgesprochen: "EinEuropa, das seine Bürger schützt, muss schneller handeln können, wennKrisen entstehen", sagte Zorn dem Berliner "Tagesspiegel"(Mittwochausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell