Der Tagesspiegel: Bundesumweltministerin Schulze hält Fahrverbote für wahrscheinlich

Berlin (ots) - Berlin - Die neue Bundesumweltministerin SvenjaSchulze hält Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Deutschland für kaumnoch vermeidbar. Schulze sagte dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe) imInterview: "Bei den Städten, in denen wir wirklich massiveÜberschreitungen der Grenzwerte haben, München, Stuttgart und einigeandere, fürchte ich, dass wir allein mit Software-Updates nichthinkommen."https://www.tagesspiegel.de/politik/svenja-schulze-umweltministerin-haelt-diesel-fahrverbote-fuer-wahrscheinlich/21199844.html