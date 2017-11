Der Tagesspiegel: Bundestagsabgeordnete: Rot-Rot-Grün nicht aus dem Blick verlieren

Berlin (ots) - Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten von SPD,Linken und Grünen sieht in den schwierigen Gesprächen undDiskussionen über eine Regierungsbildung oder mögliche Neuwahlen eineChance, auch Gemeinsamkeiten zwischen den drei Parteien auszuloten.Unter der Überschrift "Sozial, ökologisch, friedlich! Es geht umInhalte" erarbeiteten Politiker aus den drei Parteien einThesenpapier, aus dem der "Tagesspiegel am Sonntag" in Auszügenzitiert. In dem Papier werden denkbare Schnittmengen auch zutraditionell konfliktträchtigen Themen wie der Außen-, der Europa-und der Asylpolitik benannt.http://www.tagesspiegel.de/20630826.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell