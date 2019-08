Der Tagesspiegel: Bundesregierung legt wegen Amazonas-Abholzung Brasilien-Projekte auf Eis

Berlin (ots) - Die Bundesregierung will dem starken Anstieg derRegenwald-Rodung im brasilianischen Amazonas-Gebiet nicht längertatenlos zusehen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatentschieden, die finanzielle Förderung von Wald- undBiodiversitätsschutzprojekten in Brasilien zu stoppen. Dabei geht esals erster Schritt um einen Betrag von rund 35 Millionen Euro. "DiePolitik der brasilianischen Regierung im Amazonas lässt Zweifelaufkommen, ob eine konsequente Reduzierung der Entwaldungsraten nochverfolgt wird", sagte Schulze dem Berliner "Tagesspiegel". Erst wenndarüber wieder Klarheit herrsche, könne die Projektzusammenarbeitfortgeführt werden.https://www.tagesspiegel.de/politik/regenwald-rodung-bundesregierung-legt-brasilien-projekt-auf-eis/24889568.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell