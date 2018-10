Der Tagesspiegel: Bundesregierung gibt Milliarden für Batteriezellen

Berlin (ots) - Berlin - Die Bemühungen der Politik um eineFertigung von Batteriezellen in Deutschland bekommen Konturen.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will am 13. Novemberein Industriekonsortium vorstellen, das eine entsprechende Fabrikbaut. Dazu stellt die Bundesregierung eine Milliarde EuroAnschubfinanzierung bereit. Wie der Tagesspiegel (Mittwochausgabe)erfuhr, gehören der Zellenhersteller Varta Microbattery aus demschwäbischen Ellwangen sowie die Kölner Ford Werke zu dem Konsortium.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/elektromobilitaet-der-minister-und-die-batteriezelle/23166586.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell