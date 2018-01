Der Tagesspiegel: Bundeskartellamt lehnt eine Verschärfung des Kartellrechts ab

Berlin (ots) - Das Bundeskartellamt hat die Kritik zurückgewiesen,in Deutschland geschehe zu wenig, um die Marktmacht großer Konzernezu beschränken. Ein neues Bündnis, dem unter anderem Oxfam und dieDeutsche Umwelthilfe angehören, hatte am Dienstag in Berlin eineschärfere Fusions- und Missbrauchskontrolle gefordert. "DasBundeskartellamt hat bereits sehr wirkungsvolle Instrumente an derHand, um gegen Marktmachtmissbrauch vorzugehen", sagte dazu derPräsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, dem Tagesspiegel(Mittwochausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell