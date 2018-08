Berlin (ots) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) warntvor einer Beschädigung der Demokratie durch die Missachtung derJustiz. In der Debatte über die Abschiebung des islamistischenGefährders Sami A. sagte sie dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel(Ausgabe vom Samstag): "Was unabhängige Gerichte entscheiden, mussgelten. Das ist das Grundprinzip unseres Rechtsstaats."Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell