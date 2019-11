Berlin (ots) - Berlin - Branchenfremde Investoren kaufen nach Informationen desBundeslandwirtschaftsministeriums immer mehr Agrarland auf. "Die Aktivitätenhaben insgesamt einen relevanten Umfang auf dem ostdeutschen Bodenmarkterreicht", heißt es in einer Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs imBundesagrarministerium, Hans-Joachim Fuchtel, an den Grünen-AgrarexpertenFriedrich Ostendorff, die dem Tagesspiegel (Samstagausgabe) vorliegt.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon: 030/29021-14906Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell