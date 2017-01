Der Tagesspiegel: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sieht keine Chance für Rot-Rot-Grün im Bund

Berlin (ots) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)sieht keine Chance für Rot-Rot-Grün im Bund. "Ich sehe nicht, dassdie Linke im Bund in der Lage wäre, Teil einer Bundesregierung zusein", sagte Woidke, der in Brandenburg mit der Linken regiert, demBerliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe).http://www.tagesspiegel.de/politik/ministerpraesident-von-brandenburg-woidke-warnt-vor-naivitaet-in-der-fluechtlingspolitik/19223948.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell