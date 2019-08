Der Tagesspiegel: Brandenburgs CDU-Spitzenkandidat: Groko wird Ost-Wahlen nicht überstehen

Berlin (ots) - Nach Ansicht des brandenburgischen CDU-Chefs undSpitzenkandidaten Ingo Senftleben wird die große Koalition innerhalbder nächsten fünf Monate zerbrechen. Er glaube, "dass dieLandtagswahlen im Osten den Zerfall der Groko beschleunigen werden",sagte Seftleben dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag" (ET 4.8.2019).Er rechne damit, dass die Groko dieses Jahr nicht überleben werde.Als Grund nannte er die prekäre Situation der SPD: "An derParteispitze gibt es einen freien Platz und es wird sich nicht darumgedrängelt, ihn zu besetzen." Mit schlechten Wahlergebnissen bei denLandtagswahlen in Sachsen und Brandenburg würden bei denSozialdemokaten weitere Diskussionen ausbrechen. Seine Prognose hätteauch weitreichende Auswirkungen auf seine eigene Partei: Platzt diegroße Koalition, wäre es das Ende der Ära von Angela Merkel.https://www.tagesspiegel.de/politik/brandenburgs-cdu-spitzenkandidat-ingo-senftleben-der-staat-macht-momentan-seinen-job-nicht/24868250.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell