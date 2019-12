Der Tagesspiegel: Brandenburgs Agrarminister will branchenfremde Investoren stoppen

Berlin (ots) - Brandenburgs neuer Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/DieGrünen) will Investoren den Kauf von Ackerland erschweren. "Wir planengesetzliche Maßnahmen", sagte Vogel dem Tagesspiegel (Dienstagausgabe). DieRegelungen zum landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr müssten verbessert undauch "Share Deals" müssten einbezogen werden.Bislang muss zwar der Erwerb von Ackerland von den Behörden genehmigt werden,kaufen Investoren aber statt des Bodens Anteile an Agrargesellschaften, denendas Land gehört, gilt das nicht. Vogel will das ändern. "Der Erwerb vonUnternehmensteilen sollte parallel zum Genehmigungsverfahren vonGrundstückserwerben einer behördlichen Kontrolle unterzogen werden", sagte derMinister. Außerlandwirtschaftliche Kapitalanleger würden gerade in Brandenburgin großem Umfang über Anteilskäufe Eigentümer von Landwirtschaftsflächen werden,kritisierte Vogel.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/landgrabbing-im-osten-wie-der-staat-beim-kampf-um-ackerflaechen-mitverdient/25314092.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion,Telefon: 030/29021-14614Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4462710OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell