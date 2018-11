Der Tagesspiegel: Brandenburger CDU-Chef fordert stärkeren Mitte-Kurs der Union: Ingo Senftleben warnt vor Richtungsdebatten und will Fokussierung auf Sicherheit, Bildung und Infrastruktur

Berlin (ots) - Der brandenburgische CDU-Fraktionschef undLandesvorsitzende Ingo Senftleben hat sich mit Blick auf denkünftigen Kurs bei den Christdemokraten für einen Mitte-Kursausgesprochen und zugleich vor Richtungsdebatten gewarnt. "Ich werbeausdrücklich dafür, dass wir jetzt das Prinzip der Mitte nicht ausdem Blick verlieren, sondern stärken. Deshalb geht es für mich auchnicht um einen Ruck der Union nach links oder rechts, sondern umeinen Ruck nach vorn", schreibt er in einem Gastbeitrag für den"Tagesspiegel" (Mittwochausgabe), ohne sich für einen Kandidatenexplizit auszusprechen. "Wir brauchen keine Richtungsdebatten,sondern Lösungen für den Alltag der Menschen und ein positivesZukunftsbild für unser Land."Die Entscheidung über die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkelwird auch als Richtungsentscheid für die CDU diskutiert.Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer steht dabei als engeVertraute der Kanzlerin für einen Mitte-Kurs. In Brandenburg findetam 1. September die nächste Landtagswahl statt.Inhaltlich schlägt Senftleben seiner Partei eine Fokussierung aufdie Themen Sicherheit, Bildung und Infrastruktur vor. "Statt 16Länder mit 16 teilweise sehr unterschiedlichen Bildungssystemenmüssen endlich vergleichbare Rahmenbedingungen, Inhalte und Prüfungengeschaffen werden", schreibt er. Zudem sei es wichtig, aufgleichwertige Lebensverhältnisse zu achten, damit die Menschen dortgut leben könnten, wo sie leben und ihre Heimat sei. Durch einekonsequentere Durchsetzung bestehender Gesetze solle der Staathandlungsfähig bleiben.Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell