Der Tagesspiegel: Bosbach und Solms: Regeln zur Bestimmung des Alterspräsidenten erst nach der Wahl ändern

Berlin (ots) - Berlin - Der Vorstoß von BundestagspräsidentNorbert Lammert (CDU), noch in dieser Wahlperiode neue Regeln zurBestimmung des Alterspräsidenten zu beschließen, stößt auch in derUnion und der FDP auf Skepsis. Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbachsprach sich im Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe) dafür aus,Lammerts "grundsätzlich sympathischen Vorschlag" erst in derkommenden Wahlperiode zur Abstimmung zu stellen. "Zum jetzigenZeitpunkt würden wir den Eindruck erwecken, dass wir dieGeschäftsordnung des Bundestages vorsorglich ändern, nur weil wir dieSorge haben, dass ein AfD-Politiker als Alterspräsident dieEröffnungsrede halten könnte", sagte Bosbach der Zeitung. Ähnlichäußerte sich der FDP-Politiker und langjährige Vizepräsident desBundestages, Hermann Otto Solms. "An Lammerts Argumentation istdurchaus etwas dran. Aber es macht nun den Eindruck, dass er nureinen AfD-Alterspräsidenten verhindern will", sagte Solms dem"Tagesspiegel". Lammert solle seinen Vorschlag deshalb erst nach derWahl durchsetzen, da ansonsten die Gefahr bestehe, "dass sich die AfDzum Opfer stilisieren kann".http://www.tagesspiegel.de/politik/bundestag-lammert-will-alterspraesidenten-nach-dienstjahren-bestimmen/19565230.html