Der Tagesspiegel: Booking.com will Flüge anbieten

Berlin (ots) - Das Hotel-Buchungsportal Booking.com will künftigauch Flugreisen anbieten. "Wir wollen verstärkt auf der Websitetesten, was sich unsere Kunden über die reine Hotelbuchung hinauswünschen", sagte Booking.com-Chefin Gillian Tans dem Berliner"Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). Dazu würden auch Flugreisengehören, da sie für die Kunden einen entscheidenden Einfluss auf diejeweilige Hotelbuchung hätten.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/reisen-booking-com-baut-aus/21133670.html