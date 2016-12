Berlin (ots) - Berlin - Jan Böhmermann verlangt Auskünfte derBundesregierung zur internen juristischen Bewertung seinerumstrittenen "Schmähkritik" am türkischen Präsidenten Erdogan.Deshalb unterstützt er eine laufende Informationsklage desTagesspiegels und erklärt für diesen konkreten Fall den Verzicht aufseine gesetzliche Unschuldsvermutung, die einer Freigabe bisherentgegenstand. Böhmermann, der in seiner Sendung "Neo Magazin Royale"Spottverse auf Erdogan vorgetragen hatte, sehe hier ein "klaresÜberwiegen des Auskunftsanspruchs" gegenüber seinen Belangen aus derMenschenrechtskonvention, erklärte sein Anwalt Christian Schertzgegenüber dem Tagesspiegel (Samstagausgabe).http://www.tagesspiegel.de/politik/satirisches-erdogan-gedicht-boehmermann-gegen-seine-unschuldsvermutung/19193210.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell