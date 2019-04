Der Tagesspiegel: Bessere Bedingungen für Paketboten: SPD warnt Union vor Blockade im Bundesrat

Berlin (ots) - Kurz vor der Sitzung des Bundesrats am Freitag hatNiedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seineUnions-Kollegen in den Ländern vor einer Blockade seiner Initiativefür bessere Arbeitsbedingungen von Paketboten gewarnt. "Wir müssenden Missständen in der Paketbranche endlich einen Riegel vorschieben.Die Arbeitsbedingungen sind in Teilen unzumutbar", sagte Weil demBerliner "Tagesspiegel".https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/bessere-bedingungen-fuer-paketboten-spd-warnt-union-vor-blockade-im-bundesrat/24208432.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell