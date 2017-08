Der Tagesspiegel: Bertelsmann-Stiftung fordert staatliche Ausbildungsgarantie

Berlin (ots) - Um das Ausbildungsproblem in Deutschland zu lösen,plädiert die Bertelsmann-Stiftung für eine staatlicheAusbildungsgarantie. Wer das Abitur mache, habe eine Studiengarantie,die die staatlich finanzierten Hochschulen einlösen. "Den vieljüngeren und hilfebedürftigeren Jugendlichen mit schwachenSchulleistungen müssen wir eine ebenbürtige Sicherheit bieten",schreibt Bertelsmann-Stiftungs-Vorstand Jörg Dräger in einem Beitragfür den Tagesspiegel (Mittwochausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell