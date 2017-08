Der Tagesspiegel: Berlins Handwerkskammer warnt vor Hängepartie nach Tegel-Volksentscheid

Berlin (ots) - Berlins Handwerkskammer hofft bei derVolksabstimmung zur Zukunft des Flughafens Tegel am 24. September aufeine Mehrheit für die Schließung des Airports. "Ich habe Verständnisfür den Wunsch vieler Berliner, den Flughafen Tegel offen zu halten.Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es jedoch viele gute Gründe, an demPlanfeststellungsbeschluss festzuhalten", sagte KammerpräsidentStephan Schwarz dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell