Der Tagesspiegel: Berliner Senatorin Breitenbach erntet Kritik für Deutsche-Wohnen-Tweet

Berlin (ots) - Elke Breitenbach, Berlins Senatorin fürIntegration, Arbeit und Soziales, hat am Wochenende mit einerTwitter-Nachricht den Unmut von Aktionärsschützern provoziert. DiePolitikerin der Linken hatte einen Tweet des Journalisten MartinKröger ("Neues Deutschland") weiterverbreitet. Der hatte am Freitagden Kursverlauf der Deutsche-Wohnen-Aktie gezeigt, versehen mit demHinweis, dass deren Wert am Freitag erneut um mehr als sechs Prozenteingebrochen war. Als Grund für den Absturz gilt eine Warnung derUS-Investmentbank Morgan Stanley, die auf die Nachricht reagierte,wonach Berlins Senat ein fünfjähriges Moratorium fürMietpreissteigerungen plant.Der Kurs der im Mdax gelisteten Deutsche Wohnen SE fiel vergangeneWoche von 42,03 auf 35,81 Euro. Der Börsenwert schrumpfte innerhalbder fünf Tage um mehr als 2,2 Milliarden Euro, berichtet der"Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). Am Dienstag (18. Juni) findet inFrankfurt die Hauptversammlung des Unternehmens statt. "Es ist eineFrechheit, dass eine Senatorin, deren Entscheidungen Einfluss auf einUnternehmen hat, per Twitter in den Markt eingreift", sagte MichaelKunert, von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) dem"Tagesspiegel". Er wolle Breitenbach nicht unterstellen, dass siehier Insiderhandel zum persönlichen Vorteil betrieben hat. "Aber esist eigentlich der klassische Fall, der eine Untersuchung derBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auslöst", erklärteder Aktionärsschützer. In jedem Fall solle der RegierendeBürgermeister Michael Müller (SPD) Breitenbachs Verhalten öffentlichrügen.Regina Kneiding, die Sprecherin von Breitenbachs Senatsverwaltung,teilte am Montag auf Anfrage mit, dass es sich bei dem Account@ElkeBreitenbach um einen privaten Kommunikationskanal handele.