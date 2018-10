Der Tagesspiegel: Berliner Profiklubs fordern neue Olympia-Bewerbung

Berlin (ots) - Berlin - Der Sprecher der sechs großen BerlinerProfiklubs, Kaweh Niroomand, regt eine neue Bewerbung Berlins fürOlympische Spiele an. "Gerade angesichts aktueller Debatten umKorruption, Gigantismus und Doping kann Berlin ein Gegenmodellentwickeln. Dafür, wie Großveranstaltungen in einer modernendemokratischen Metropole aussehen sollten. Am Ende dieses Wegeskönnte eine erneute Olympia-Bewerbung Berlins stehen", schreibtNiroomand in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel (Sonntagausgabe).Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell