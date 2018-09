Der Tagesspiegel: Berliner Polizist soll für die Türkei spitzeln - Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Weitergabe von Meldedaten Oppositioneller

Berlin (ots) - Vor dem Staatsbesuch des türkischen PräsidentenRecep Tayyip Erdogan droht nach Informationen des "Tagesspiegel"(Donnerstag-Ausgabe) ein Spionagefall in der Berliner Polizei dasVerhältnis der Bundesregierung zu Ankara zu belasten. Demnachversucht der türkische Geheimdienst, Quellen unter deutschenStaatsbediensteten zu rekrutieren. Deutsche Sicherheitsbehörden habeneinen Polizisten beobachtet, der Ankaras Geheimdienst über in Berlinlebende türkische Oppositionelle informiert haben soll. Dabei ging esoffenbar vor allem um die Meldeadressen der Exilanten, berichtet der"Tagesspiegel".Der vollständige Bericht:https://www.tagesspiegel.de/23117700.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiege, Newsroom,Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell