Der Tagesspiegel: Berliner Linke profitiert in Umfragen vom Mietendeckel - die Erfinderin SPD nicht

Berlin (ots) - Der von Rot-Rot-Grün in Berlin beschlossene Mietendeckel kommtpolitisch nur der Berliner Linkspartei zu Gute. Das zeigt eine Umfrage desMeinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Tagesspiegels (Freitagausgabe).Demnach sagen 58 Prozent der Berliner, dass die Linkspartei den größten Anteilam Beschluss zum Mietendeckels hat und nur 15 Prozent sehen den Hauptanteil beider SPD. Dabei geht die ursprüngliche Idee zum Mietendeckel auf die SPD zurück,die den Vorschlag gemacht und eingebracht hatte. Die Grünen können gar nicht vonder Entscheidung politisch profitieren. Nur vier Prozent glauben, dass dieGrünen den größten Anteil am Beschluss haben.https://www.tagesspiegel.de/berlin/civey-umfrage-nur-die-linke-profitiert-vom-mietendeckel/25174548.html