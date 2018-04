Der Tagesspiegel: Berliner Galerist König: Der deutsche Kunstmarkt ist nicht wettbewerbsfähig

Berlin (ots) - Berlin - Der Berliner Galerist Johann König siehtdie heimischen Galerien bedroht. "Momentan ist der deutscheKunstmarkt international nicht wettbewerbsfähig. Das kann doch nichtsein, dass es für einen deutschen Sammler billiger ist, bei meinemKonkurrenten in New York ein Bild zu kaufen als bei mir!", sagte erim Gespräch mit dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe).https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/galerist-johann-koenig-der-deutsche-kunstmarkt-ist-momentan-nicht-wettbewerbsfaehig/21196702.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell