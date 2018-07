Der Tagesspiegel: Berlin bewirbt sich als Fabrikstandort für Harley-Davidson

Weitere Suchergebnisse zu "Harley-Davidson":

Berlin (ots) - Berlin möchte für den MotorradherstellerHarley-Davidson der erste Produktionsstandort außerhalb der USAwerden. Stefan Franzke, Chef der landeseigenenWirtschaftsförderagentur Berlin Partner, hat einen entsprechendenBrief an Harley-Davidson-Chef Matthew Levatich nach Milwaukee imUS-Bundesstaat Wisconsin geschickt. Das berichtet der Berliner"Tagesspiegel".Die Meldung in voller Länge: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/harley-davidson-berlin-bewirbt-sich-als-fabrikstandort/22794892.htmInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell