Der Tagesspiegel: Bericht zum World Health Summit: Deutschland hat seit 1990 weltweit 28 Mio Menschen das Leben gerettet / Gesundheitsminister Spahn macht WHO erstmals Zusage von 115 Mio Euro über vier Jahre

Berlin (ots) - Die Mittel, die aus Deutschland zwischen 1990 und2016 in die globale Gesundheitsversorgung geflossen sind, haben 28Millionen Menschen das Leben gerettet. Das ist einem Bericht zuentnehmen, den die amerikanische Entwicklungs-Organisation One andiesem Montag zum Weltgesundheitsgipfel ("World Health Summit") inBerlin präsentiert und der dem Berliner "Tagesspiegel" vorliegt. ZurGipfel-Eröffnung am Sonntagabend will Gesundheitsminister Jens Spahnder Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals eine festeFinanzierungszusage für vier Jahre machen. NachTagesspiegel-Informationen sollen der WHO für die Doppelhaushalte2018/2019 und 2020/2021 verbindlich und ohne Zweckbindung 115Millionen Euro als freiwilliger Beitrag überwiesen werden.https://www.tagesspiegel.de/politik/deutschlands-einsatz-fuer-globale-gesundheit-bereits-28-millionen-menschen-das-leben-gerettet/23181510.html