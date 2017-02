Der Tagesspiegel: Beitragsschulden bei gesetzlichen Krankenkassen um ein Drittel gestiegen / Außenstände inzwischen bei sechs Milliarden Euro / Spitzenverband fordert staatliche Hilfen

Berlin (ots) - Die Beitragsschulden der Selbstzahler in dergesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben sich drastisch erhöht.Sie kletterten binnen eines Jahres von 4,5 auf sechs Milliarden Euro,wie der GKV-Spitzenverband dem Berliner "Tagesspiegel"(Donnerstagausgabe) bestätigte. "Die Summe der Beitragsschuldensteigt leider kontinuierlich an", sagte Verbandssprecher Florian Lanzder Zeitung. Gleichzeitig forderte er einen finanziellen Ausgleichfür die Versicherer. "Da es eine staatliche Versicherungspflichtgibt, wäre eine staatliche Finanzierung der dadurch entstehendenBeitragsausfälle bei den Kassen angemessen." Bisher hätten allein dieBeitragszahler für die Folgen der gesetzlichen Regelung aus dem Jahr2007 aufzukommen. Anfang 2015 lagen die Beitragsschulden in der GKVnoch bei 3,2 Milliarden und im Jahr 2011 lediglich bei einerMilliarde Euro.Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/solo-selbstaendige-in-der-krankenversicherung-die-beitragslast-ist-zu-hoch/19362616.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell