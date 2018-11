Der Tagesspiegel: Bayer: Glyphosat-Ausstieg schadet der Natur

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Berlin (ots) - Der deutsche Agrarchemiekonzern Bayer hat denAusstiegsplan von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) inSachen Glyphosat scharf kritisiert. "Leider ist die Debatte umGlyphosat in Deutschland von politischen Interessen statt vonfundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen geprägt", sagte HelmutSchramm, Geschäftsführer von Bayer CropScience Deutschland, demTagesspiegel (Mittwochausgabe).Ohne das Herbizid wäre die Unkrautbekämpfung schwieriger undweniger nachhaltig, Landwirte müssten mehr pflügen. Das schädige denBoden und schade der Biodiversität, kritisierte Schramm dieUmweltministerin. Darüber hinaus würde ein Verlust von Glyphosat zuweiteren Wettbewerbsnachteilen deutscher Landwirte gegenüber dereuropäischen und internationalen Konkurrenz führen. Glyphosat sei ein"sicheres, effizientes und etabliertes Mittel für Landwirte, umErnten zu sichern", betonte Schramm. Bayer hatte im Juni denGlyphosat-Hersteller Monsanto übernommen und sieht sich nun mitzahlreichen Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken in den USAkonfrontiert.