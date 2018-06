Der Tagesspiegel: Bamf-Affäre: SPD wirft Merkel Versagen vor

Berlin (ots) - Die SPD erhöht in der Bamf-Affäre den Druck aufBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die beiden stellvertretendenSPD-Vorsitzenden Ralf Stegner und Thorsten Schäfer-Gümbel warfenMerkel im Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe) Versagen vor.Merkel trage die volle Verantwortung für die katastrophaleÜberforderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und den"damit verbundenen Kontrollverlust der wichtigsten Behörde in derFlüchtlingspolitik zu Lasten von Betroffenen und Kommunen sowie zumNutzen der Rechtspopulisten", sagte Stegner. "Die Kanzlerin hatschlicht versagt."https://www.tagesspiegel.de/politik/bamf-affaere-merkel-war-offenbar-seit-2017-ueber-missstaende-informiert/22637052.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell