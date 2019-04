Der Tagesspiegel: Bahn-Vorstand Pofalla rechnet mit mehr Geld vom Bund

Berlin (ots) - Berlin - Die Züge im Fernverkehr der Deutschen Bahn(DB) sind im März wieder unpünktlicher geworden. "Wir hatten imFebruar eine Quote von 80 Prozent, im März lagen wir bei ca. 78,4Prozent", sagte Ronald Pofalla, Infrastruktur-Vorstand der DB, dem"Tagesspiegel" (Freitagausgabe). In den laufenden Verhandlungen mitdem Bund über die künftige Finanzierung des Konzerns erwartet Pofallaeinen weiteren Nachschlag. "Ich bin zuversichtlich, dass es unsgelingen wird, im Rahmen der LuFV III für das kapazitätsschonendeBauen - also Bau-Maßnahmen, die den Bahnbetrieb weniger stören -einen zusätzlichen Betrag im niedrigen dreistelligen Millionenbereichpro Jahr zu bekommen", sagte er dem "Tagesspiegel".https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/deutsche-bahn-vorstand-ronald-pofalla-rechnet-mit-mehr-geld-vom-bund/24180058.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell