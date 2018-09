Der Tagesspiegel: BND will Presse nichts mehr sagen müssen Geheimdienst fordert Freistellung vom Auskunftsanspruch

Berlin (ots) - Berlin - Der Bundesnachrichtendienst (BND) willsich künftig noch weniger kontrollieren lassen als bisher. In einemRechtsstreit mit dem Tagesspiegel vor dem Bundesverwaltungsgericht(Az.: BVerwG 6 A 7.18) fordert der Geheimdienst, Anfragen vonJournalisten künftig abwehren zu dürfen. Mit einer sogenanntenBereichsausnahme solle der BND per Urteil vom verfassungsrechtlichenPresse-Auskunftsanspruch freigestellt werden, "solange derGesetzgeber noch nicht aktiv geworden ist", heißt es in einemSchreiben an das Gericht, das dem Tagesspiegel vorliegt(Montagausgabe).https://www.tagesspiegel.de/politik/schluss-mit-transparenz-bnd-will-der-presse-nichts-mehr-sagen-muessen/23103162.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell