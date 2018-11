Der Tagesspiegel: BASF-Chef: Rhein braucht wegen Wasserknappheit Schleusen und Staustufen

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Berlin (ots) - Berlin - Der Vorstandsvorsitzende der BASF, MartinBrudermüller, regt eine Diskussion an über die Zukunft des Rheins alsWasserstraße an. "Der Rhein ist eine Schlagader für Europa und ganzbesonders für Deutschland", sagte Brudermüller dem Tagesspiegel(Montagausgabe). Und zwar logistisch und auch ökologisch. "Wennweniger Wasser reinfließt, darf eben auch nur weniger rausfließen.Dafür wären dann Schleusen und Stauwerke erforderlich", sagteBrudermüller.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/basf-chef-brudermueller-wir-wollen-auf-dem-batteriemarkt-mitspielen/23678972.html