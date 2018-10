Der Tagesspiegel: Auto-Importeursverband VDIK kündigt Kaufprämien an

Berlin (ots) - Auch ausländische Autohersteller wollen mitKaufprämien für Neuwagen ältere Diesel-Fahrzeuge von der Straßeholen. "Eine Vielzahl" der vom Importeursverband VDIK vertretenenHersteller "wird nach Bekanntgabe der Rahmenbedingungen attraktiveUmtauschprämien anbieten", sagte Reinhard Zirpel, Präsident desVerbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) am Montagdem "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe). Dadurch trage man "zu einerbeschleunigten Flottenerneuerung und Verbesserung der Luftqualität"bei. Zur Höhe der Prämien machte Zirpel keine Angaben. EineBeteiligung an Hardwarenachrüstungen lehnen die ausländischenHersteller indes weiter ab. "Hardwarenachrüstungen stoßen bei uns aufrechtliche, technische und wirtschaftliche Bedenken", sagte Zirpel.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell