Der Tagesspiegel: Außenminister Maas wirbt für Beibehaltung einer restriktiven Rüstungsexportpolitik: Wiederaufnahme der Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien vom Friedensprozess für Jemen abhängig

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Im Konflikt um eine Lockerung der deutschenRüstungsexportrichtlinien zwischen SPD und Union hat sichAußenminister Heiko Maas (SPD) für die Fortsetzung einerzurückhaltenden Praxis ausgesprochen. "Die deutscheRüstungsexportpolitik ist eine restriktive, und das wird auch inZukunft so bleiben", sagte Maas dem in Berlin erscheinenden"Tagesspiegel" (Sonntagausgabe). Politiker der Union hattenvorgeschlagen, die deutschen Richtlinien im Interesse einereuropäischen Rüstungszusammenarbeit zu überdenken.Der Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien wurde nach Angaben desAußenministers nicht nur wegen des Mordes an dem saudischenRegimekritiker Gamal Kashoggi verhängt, "sondern auch weil wir Druckausüben und deutlich machen wollen, dass wir auch von Saudi-Arabienund den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Beitrag zu einemFriedensprozess für den Jemen erwarten". Ob wieder Rüstungsgütergeliefert werden könnten, hänge "davon ab, wie sich die Dingeentwickeln". Gegenwärtig seien "die Voraussetzungen nicht so, dassLieferungen vertretbar wären".Die Bundesregierung will Ende März über die Verlängerung desRüstungsexportstopps für Saudi-Arabien entscheiden.Rückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell