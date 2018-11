Der Tagesspiegel: Außenminister Maas: Mazedonien muss Chance im Namensstreit mit Athen nutzen

Berlin (ots) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) siehtMazedonien vor einer EU-Entscheidung über den möglichen Beginn vonBeitrittsgesprächen im kommenden Jahr auf einem guten Weg. "Diemazedonische Regierung hat sich ins Zeug gelegt, um den Namensstreitmit Griechenland beizulegen", sagte Maas dem "Tagesspiegel"(Freitagausgabe) nach einem Treffen mit seinem mazedonischenAmtskollegen Nikola Dimitrov am Donnerstag in Berlin. Mit der Lösungdes Namensstreits verbinde sich eine "historische Chance, die dasLand jetzt nutzen muss", sagte Maas weiter. Gegenwärtig werden immazedonischen Parlament Verfassungsänderungen für eine Umbenennungdes Landes in "Republik Nordmazedonien" beraten. Die Zustimmung desmazedonischen Parlaments gilt als eine wichtige Hürde für einenmöglichen Beginn von EU-Beitrittsgesprächen, den Griechenland wegendes Namensstreits bislang blockiert hat. Mitte kommenden Jahres willdie EU entscheiden, ob EU-Beitrittsgespräche mit Mazedonienaufgenommen werden. Dimitrov sagte dem "Tagesspiegel", dass er miteiner positiven Entscheidung rechne.https://www.tagesspiegel.de/politik/mazedonien-skopje-erwartet-2019-beginn-von-eu-beitrittsgespraechen/23594058.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell