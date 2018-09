Der Tagesspiegel: Aufsichtsrat wird Audi-Chef Stadler abberufen

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Berlin (ots) - Der in Untersuchungshaft sitzende, beurlaubteAudi-Chef Rupert Stadler soll an diesem Freitag abberufen werden.Dies bestätigten Audi-Aufsichtsratskreise am Donnerstag dem"Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Wie es aus dem Kontrollgremium hieß,gibt es aber keinen unmittelbaren Nachfolger. Stattdessen sollInterims-Vorstandschef Bram Schot die VW-Tochter vorerst weiterführen. Als möglicher Nachfolger Stadlers war der bisherigeEinkaufschef von BMW, Markus Duesmann, gehandelt worden, der im Juliseinen Wechsel zu Volkswagen angekündigt hatte. Am Mittwoch hatte derBMW-Aufsichtsrat Duesmanns Nachfolger berufen, sodass Duesmann alsojetzt zur Verfügung stünde. Im Audi-Aufsichtsrat heißt es aber nach"Tagesspiegel"-Informationen, für einen direkten Wechsel auf denAudi-Chefposten sei es zu früh. Stadler sitzt seit Monaten inUntersuchungshaft, weil ihm die Staatsanwaltschaft MünchenBehinderung der Dieselermittlungen vorwirft. Der Audi-Chef sollversucht haben, Zeugen zu beeinflussen. Stadler bestreitet das.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell