Der Tagesspiegel: Audi-Bußgeld verbessert Chancen der Dieselkläger vor Gericht

Berlin (ots) - Dass Audi das 800-Millionen-Euro-Bußgeld imDieselskandal akzeptiert, könnte die Chancen der vielen tausendDieselfahrer, die auf Schadensersatz klagen, verbessern. "DieNachricht ist ausschließlich positiv", sagte Fabian Beulke von derRechtsanwaltskanzlei Hausfeld dem Tagesspiegel (Mittwochausgabe). DieKanzlei betreut für das Portal "My Right.de" derzeit 23.000 Klagenauf Schadensersatz von Dieselfahrern gegen Volkswagen, darunter15.000 aus Deutschland. Zwar gehe bei dem Bußgeld gegen Audi nicht umden Vorwurf einer vorsätzlichen Schädigung der Verbraucher, sondernum fahrlässige Organisationsmängel, räumt Beulke ein. Ein solchesOrganisationsverschulden könnte aber auch im Schadensersatzprozessein hilfreiches Argument sein.Das sieht auch Deutschlands oberster Verbraucherschützer KlausMüller so. Dass Audi zahlen will, "könnte in einem Gerichtsverfahrenals starkes Indiz gewertet werden", sagte der Chef des Bundesverbandsder Verbraucherzentralen (VZBV) dem Tagesspiegel. EventuelleSchadensansprüche von Kunden würden damit aber nicht abgegolten. DerVZBV will am 1. November eine Musterfeststellungsklage gegen VWeinreichen und so Kunden zu Schadensersatz verhelfen.